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ضبط تاجر عملة بالشرابية بلغ حجم تعاملاته 10 ملايين جنيه

الأحد، 07 أبريل 2019 11:48 ص
ضبط تاجر عملة بالشرابية بلغ حجم تعاملاته 10 ملايين جنيه المتهم عقب القبض عليه
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخص لإتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبى، بلغ حجم تعاملاته أكثر من 10 مليون جنيه.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام شخص مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، بممارسة نشاط التعامل بالنقد الأجنبى، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة".
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه فى الأزبكية، وبحوزته " 1000 دولار أمريكى- 400 ألف جنيه مصرى- هاتف محمول".
 
وبفحص الهاتف المحمول، تبين أن به العديد من الرسائل الدالة على نشاطه الغير قانونى، وبمواجهته اعترف بصحة الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المُؤثم، بلغ حجم تعاملاته خلال العام المنقضى نحو (10 مليون جنيه مصرى- 100 ألف دولار أمريكى).
 
 

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