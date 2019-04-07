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ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة فى مداهمة لبؤر إجرامية بالجيزة

الأحد، 07 أبريل 2019 09:52 ص
ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة فى مداهمة لبؤر إجرامية بالجيزة مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف
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أعدت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية استهدفت عدة بؤر إجرامية، أسفرت عن ضبط 38 متهما بالإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم 2075 جرام حشيش ، و417 قرص مخدر، و 10175 جرام إستروكس، بالإضافة إلى 890 جرام هيروين، و3500 جرام بانجو.

كما تمكن رجال المباحث من ضبط 14 متهما بحوزتهم أسلحة نارية، و52 طلقة بدون ترخيص.

أسفرت حملة تموينية عن تحرير 96 قضية غش تجارى، وإغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.


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