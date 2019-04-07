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صور..محافظ كفرالشيخ و رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب يفتتاحان معرض المكتاب السادس

الأحد، 07 أبريل 2019 05:04 م
صور..محافظ كفرالشيخ و رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب يفتتاحان معرض المكتاب السادس خلال الافتتاح
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، اليوم الأحد، حفل افتتاح معرض دسوق السادس للكتاب، الذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع محافظة كفرالشيخ، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ويشارك بالمعرض الهيئة العامة للكتاب وبعض قطاعات وزارة الثقافة ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، دار الكتب، المركز القومي للترجمة، صندوق التنمية الثقافية، ويشارك بالمعرض24 دار نشر مصرية وإقليمية ويضم 30 ألف كتاب ويقدم 22 فعالية ثقافية وفنية، وتبدأ فعاليات المعرض مع الافتتاح وتستمر حتى 16 إبريل الجارى.
 
 
في بداية كلمته رحب محافظ كفرالشيخ، بالمبدعون والناشرون والاعلاميون والباحثون عن المعرفة، قائلاً : بكم تستكمل الثقافة مشهدها ومن خلالكم تنقل رسالتها، إن هذا المنجز الحضاري الذي نعتز ونفتخر به معرض دسوق للكتاب في طبعته السادسة والذي يشكل منبراً مفتوحاً علي كل الثقافات، فتظهر الابداعات الأدبية بكل مجالاتها الشعرية والروائية والنقدية والفكرية والسياسية والعلمية، مضيفاً انه كم هو جميل أن يكون معرض الكتاب فرصة لنتعلم ونزداد ثقافة، ولنتعاون ونزداد ائتلافاً، ولنرتقي ونزداد نفعاً، وكم تصاب الثقافة بمقتل حين ينفذ من خلالها أقوام لتسريب أفكار ومقولات تخدم أنساقاً فكرية تخالف ما عليه المجتمع وتناقض الأسس التي اجتمعنا عليها تحت مظلة واحدة، فالثقافة جزء من النسيج العام ويجب ألا تكون مقصاً يسعي بالانفصال والتخريب.
 
أكد محافظ كفرالشيخ، علي إقامة معرض للكتاب في حديقة الأسرة والطفولة في مدينة دسوق كمنفذ دائم للهيئة المصرية العامة للكتاب ووزارة الثقافة، فضلاً عن مخاطبة الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، علي إقامة منفذ دائم أيضاً في جامعة كفرالشيخ، وسوف يتم عرضه علي مجلس الجامعة، وهذا سيكون شرف للمحافظة لوجود منفذين للهيئة المصرية للكتاب، لافتاً أنه يوجد وسائل اتصال ولكن سيظل الكتاب هو الفكر الذي لا يمكن الاستغناء عنه لأن الفكر والأدب نتعلمه من خلال الكتاب المطبوع.
 
ودعا محافظ كفرالشيخ، جموع المواطنين من أبناء المحافظة إلى زيارة معرض دسوق السادس للكتاب والذي يشارك فيه 24 دار نشر، بالإضافة إلى أحدث إصدارات الهيئة العامة للكتاب، مؤكداً أن هذا المعرض من أكثر المعارض تحقيقاً للإيرادات، مشيرًا إلى أن هناك تخفيضات تصل إلى 35 % على معظم الكتب بالإضافة إلى وجود كتب تراثية متميزة، حيث تصل قيمة الكتاب الى جنيه وخمس جنيهات وهذا ليست دعاية للمعرض بل دعاية للقراءة، فضلاً عن تنظيم رحلات لطلاب المدارس من المراحل التعليمية المختلفة الى المعرض، معرباً عن سعادته بتواجد الدكتورة ايناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، في افتتاح المعرض الثاني.
 
وأضاف محافظ كفرالشيخ، اننا اليوم نلتقي لنؤكد علي رسالة مصر عبر التاريخ التي تظهر دائماً من خلال الثقافة والفنون والتي كانت دوماً قوة مصر الناعمة وسراً من أسرار صمودها، مؤكداً أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولى أهمية كبيرة للثقافة، التي هي المرآة الحقيقية لمدي الرقي الفكري والوعي الأدبي والثقافي بين جميع فئات المجتمع، مشيراً اننا ننتهز هذه الفرصة لنعبر عن تقديرنا لجهود وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب التي قدمت كل الدعم ليظهر هذا العرس الثقافي بشكل يليق بمحافظة كفرالشيخ، مقدماً الشكر والتقدير للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ولجميع الحاضرين والعارضين والمشاركين في هذا الحفل الكريم.
 
وقال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، انه سعيد بافتتاح معرض دسوق في نسخته السادسة لأبناء المحافظة، لافتاً انه سيتم افتتاح المعرض الثاني في مدينة كفرالشيخ قريباً، ونحن موجودين في المحافظة بشكل دائم مقدماً خالص الشكر لمحافظ كفرالشيخ لدعمه المتواصل للثقافة والمعرفة، مؤكداً ان وزيرة الثقافة ستكون موجودة في معرض كفرالشيخ.
 
وشهد المعرض عدد من الفقرات الثقافية والفنية من تقديم طلاب مدارس ادارة دسوق التعليمية، تخليداً للشهداء، ولبناء الفكر المستنير والوعى والثقافة والعلوم، كما سيشهد المعرض أمسيات شعرية وعروض سينمائية وندوات ثقافية وفنية وحفلات لفرق الموهوبين بالتربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة ولقاءات متنوعة على هامش المعرض، وتبادل الدروع.
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