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شعبة المعادن: استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد عند 622 جنيها للجرام

الأحد، 07 أبريل 2019 07:00 ص
شعبة المعادن: استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد عند 622 جنيها للجرام الذهب - صورة ارشيفية
كتب – إسلام سعيد
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كشف مهدى عبد الفتاح عضو شعبة المعادن الثمينة بالغرفة التجارية، استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 7 أبريل فى الأسواق بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة بمصر، والتى تشهد توقف عمليات البيع والتداول على المعدن النفيس.

وأضاف عبد الفتاح لـ "اليوم السابع"، أن سعر الذهب عيار 24 وهو الأقل طلبا فى مصر 710 جنيهات للجران الواحد، فى حين يسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر خاصة بمحافظات الصعيد 622 جنيها للجرام، فيما سجل الذهب عيار 18 قرابة 533 جنيها للحران، لافتا إلى أن الجنيه الذهب سجل اليوم 4976 جنيها، وأوقية الذهب 1288 دولارا.

يقدم "اليوم السابع" خدمه لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

 أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار، والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.


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