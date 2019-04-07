سائقان يصنعان الاستروكس بسم الفئران وبودرة الصراصير فى أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على سائقين لاتهامهما بتصنيع مخدر الاستروكس باستخدام سم الفئران، وبودرة الصراصير والإتجار به بأوسيم، وضبط بحوزتهما كمية من المخدر والمواد المستخدمة.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة أوسيم، تفيد تورط " مصطفى. م " و " أحمد. س " سائقين بتصنيع مخدر الاستروكس والإتجار به.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما 4 أكياس تحتوي على مخدر الأستروكس، بلغ وزنها 10 كيلو، وأكياس تحتوي على سم فئران، و4 أكياس تبغ، و4 أكياس بودرة صراصير، وميزان حساس.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات لتصنيع المخدر والإتجار به، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.