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رئيس الوزراء يتفق مع وزير الاتصالات السعودى على التعاون فى تكنولوجيا المعلومات

الأحد، 07 أبريل 2019 04:32 م
رئيس الوزراء يتفق مع وزير الاتصالات السعودى على التعاون فى تكنولوجيا المعلومات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات السعودى
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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- الاتفاق على التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات فى ملفات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى
 
استقبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم عبد الله بن عامر السواحة، وزير الاتصالات السعودي، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، وأسامة بن أحمد نقلى، سفير السعودية لدى مصر.
 
مصطفى مدبولى ووزير الاتصالات السعودي (1)
 
وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالوزير السعودي فى بلده الثانى مصر، مؤكداً أهمية الزيارة، لا سيما فى ظل الأهمية الكبيرة التى يوليها البلدان لملفات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، وهو ما يفتح المجال لتدشين تعاون فعال بين البلدين وتبادل الخبرات فى تلك الموضوعات. 
وأكد مدبولى أنه فى ظل العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين  مصر والمملكة، فإن خبراتهما فى كافة المجالات هى ملك البلدين،  ومن ثم يمكن لكل منهما الاستفادة من خبرات شقيقتها بما يعود بالنفع على الشعبين المصرى والسعودي.
 
مصطفى مدبولى ووزير الاتصالات السعودي (2)
 
وأضاف رئيس الوزراء أن الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإن كانت تخلق فرص عمل فى مجالات محددة، فإنها فى المقابل تتسبب فى فقدان فرص عمل فى مجالات أخرى، وهو ما يضع علينا مسئولية الاستعداد الجيد وتأهيل الشباب، وتسليحهم بأدوات العصر التى تمكنهم من مواكبة هذا التطور المتسارع.
 
مصطفى مدبولى ووزير الاتصالات السعودي (3)
 
من جانبه، نقل الوزير السعودي تحيات الأمير محمد بن سلمان ولى العهد للدكتور مصطفى مدبولى، مؤكداً على ما يوليه ولى العهد من اهتمام بتعزيز التعاون مع مصر. وأشاد الوزير بما وصلت إليه مصر من تطور فى مجال تكنولوجيا الاتصالات، معتبراً أنه يمثل نموذجاً يمكن احتذاؤه. 
 
مصطفى مدبولى ووزير الاتصالات السعودي (4)
 
وأشار السواحة إلى مشاركة نحو 30 شركة سعودية فى فعاليات المنتدى المصرى السعودي للاقتصاد الرقمى، مؤكداً وجود رغبة كبيرة لدى الشركات السعودية للاستثمار فى مصر. 
وأشاد الوزير السعودى بما حققه الاقتصاد المصرى من معدلات نمو ملحوظة خلال العامين الماضيين قائلاً " ما تحققه أرض الكنانة من نجاحات يثلج صدورنا جميعاً". 
وتم الاتفاق على التعاون بين البلدين فى ملفات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى. 
 
واختتم رئيس الوزراء اللقاء بطلب نقل تحياته إلى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع المملكة بما يخدم أهداف التنمية فى البلدين.
 
 


مصطفى مدبولى ووزير الاتصالات السعودي (5)
 

مصطفى مدبولى ووزير الاتصالات السعودي (6)
 
 

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