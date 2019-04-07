video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 11:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

دواء السوشيال به سم قاتل.. ضبط شاب يبيع أدوية مجهولة المصدر عبر الفيس بوك

الأحد، 07 أبريل 2019 11:24 ص
دواء السوشيال به سم قاتل.. ضبط شاب يبيع أدوية مجهولة المصدر عبر الفيس بوك المتهم عقب القبض عليه
إضافة تعليق
لجأ متهم لحيلة ماكرة لجمع المال عن طريق بيع الأدوية مجهولة المصدر على الفيس بوك، وتم القبض عليه معترفا بجريمته.
 
ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام المسئول عن إدارة صفحة على موقع فيس بوك بمسمى "أدوية مستوردة جملة"، ونشر مشاركات عبر المواقع تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين. 
 
وأسفرت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة طالب مقيم فى دار السلام بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، تم ضبط المتهم بمحل إقامته، وبتفتيشه تم ضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات.
 
واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وقيامه بإنشاء الصفحة للترويج لبيع أدوية مهربة من الخارج بغرض الاستفادة ماديا.   
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل عامل فى مشاجرة مع زوج شقيقته بسبب خلافات عائلية بالسلام

نصب

بيع ادوية

النصب عبر الفيس بوك

جرائم الالكترونية

جرائم النصب

النصب الالكترونى




لا تفوتك
نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة