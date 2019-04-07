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جامعة الأزهر تنظم ندوة "إعلاميات الأزهر يتفوقن" لتدعيم التواصل بين الأجيال

الأحد، 07 أبريل 2019 08:00 ص
جامعة الأزهر تنظم ندوة "إعلاميات الأزهر يتفوقن" لتدعيم التواصل بين الأجيال رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على
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ينظم قسم الصحافة والنشر بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة بجامعة الأزهر، اليوم الاحد ندوة بعنوان "اعلاميات الأزهر.. يتفوقن" وذلك في إطار الموسم الثقافي الذي ينظمه القسم برئاسة  الدكتور محمد وهدان رئيس قسم الصحافة والنشر.

وتهدف هذه الندوة إلى توعية الطالبات وزيادة ثقافتهن وتدريبهن على أشكال العمل الصحفي وكيفية مواجهة المعوقات التي تواجه خريجي الإعلام عند مواجهتهم الحياة العملية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد وهدان ، رئيس قسم الصحافة والنشر، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة جامعة الأزهر ، أن هذه الندوة تأتي في إطار اهتمام القسم بتنمية مهارات الطالبات وتدريبهن على الاستعداد لسوق العمل .

وأشار وهدان، إلى أن مهنة الاعلام من الوظائف المهمة في المجتمع والتي تؤثر بشكل كبير في تقدم وتنمية المجتمع وبناء جيل إعلامي لديه وعي بدوره الحقيقي في نهضة الأمة ، مشددا على حرص القسم على إعداد كوادر إعلامية قادرة على الاضطلاع بدورها بمهنية وحيادية.

و تستضيف الندوة عددا من خريجات القسم اللاتي حققن نجاحا في المجال الاعلامي ومنهن إيمان الشعراوي وأميرة حمدي ومي أنور و سارة مصباح وصفية النجار.

واكدت الدكتورة أسماء امين، المدرس المساعد بقسم الصحافة والنشر ، أن الندوات التي ينظمها القسم تستهدف تزويد الطالبات بمهارات العمل الاعلامى الاساسية وصقل قدراتهن من خلال تطبيق مايدرسونه نظرياً بالواقع العملى.

وأوضحت أمين، أن هناك حرص من قسم الاعلام على تكريم النماذج الناجحة التي تخرجت من الكلية، باعتبارهن قدوة حسنة للطالبات وذلك لتشجيعهن على التفوق والمثابرة لتحقيق أحلامهن في بلاط صاحبة الجلالة.
 


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