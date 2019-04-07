اليوم.. الحكم فى الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وقف برنامج "الزمالك اليوم"

كتب أحمد عبد الهادى

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها فى الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك، وتطالب بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم".

اختصمت الدعوى رقم 38408 لسنة 63 قضائية رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام.

وتضمن بيان المجلس الأعلى للإعلام: "توقيع عقوبات على برنامج الزمالك اليوم المعروض على قناة المحور وإلزام القناة بدفع مبلغ قيمته 50 ألف جنيها مصريا أو ما يعادله بالعملة الأجنبية نظير ما ارتكب من مخالفات بحلقة يوم الخميس 21 مارس".