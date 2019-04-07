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اليوم.. التصويت فى جولة الإعادة بـ"تكميلية النواب" بأشمون

الأحد، 07 أبريل 2019 06:00 ص
اليوم.. التصويت فى جولة الإعادة بـ"تكميلية النواب" بأشمون صندوق انتخابات أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر
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تنطلق اليوم الأحد جولة الإعادة فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة أشمون بالمنوفية، وذلك لخلو المقعد بعد وفاة نائب الدائرة محمود الخشن.

وتستمر الانتخابات لمساء غد الاثنين حتى التاسعة مساء، لتبدأ بعدها على الفور عمليات فرز الأصوات فى اللجان الفرعية.

وتجرى جولة الإعادة بين كلا من المرشح أحمد الخشن والذى حصل فى الجولة الأولى على 26 ألفا و795 صوتا، والمرشح حاتم مجلع وحصل على 11 ألفل و93 صوتا.

وبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى الجولة الأولى، 93 ألف و675 ناخب بنسبة 19,15 فى المائة، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة 91ألف و47 صوت بنسبة 97,20 فى المائة، وعدد لأصوات الباطلة 2628 صوت 2,8 فى المائة.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بدائرة أشمون بالمنوفية 488 ألف و955 ناخب، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 185 لجنة وتضم الدائرة لجنة عامة واحدة، ويبلغ عدد القضاة المشرفين على الانتخابات بالدائرة 210 قضاة موزعين على اللجان الفرعية واللجنة العامة، فيما يبلغ عدد الموظفين المشرفين 771 موظفا.

ووفقا للجدول الزمنى الذى كانت وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات فإنه سيتم إعلان نتيجة جولة الإعادة بالدائرة فى موعد أقصاه 14 أبريل المقبل.

يذكر أن المادة 25 من قانون مجلس النواب، تنص على إنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلى، وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.

 


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