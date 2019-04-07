video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 08:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إيمان تطلب الطلاق: "زوجى مدمن ولما طلبت الانفصال حرم أطفالى من المدرسة"

الأحد، 07 أبريل 2019 08:00 ص
إيمان تطلب الطلاق: "زوجى مدمن ولما طلبت الانفصال حرم أطفالى من المدرسة" محكمة الأسرة أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
إضافة تعليق

أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لاستحالة العشرة بينها وزوجها، بعد ما عانته من إهانة وضرب وتعذيب طوال 16 سنة زواج بسبب إدمانه للمخدرات.

وأوضحت "إيمان.س.ع" البالغة من العمر 40 سنة فى دعواها: "عشت 16 عاما فى جحيم فحين يغضب على زوجى كان يقطع جسدى بموس الحلاقة وحولنى لخادمة له وأسرته ومعيلة لهم تحت التهديد والوعيد".

وأضافت أيمان: "لم أكن أعلم أننى كنز بالنسبة له حاول بالخداع استحواذ عليه بالنصب إلا بعد الزواج، عندما كشف وجه الحقيقى وأعلن طمعه فى أموال أسرتى وحاول ابتزازهم حتى يرحمنى من العنف وتعديه على بالضرب، أنهى على أموالهم وممتلكاتهم، حاولت الطلاق ولكنه كان يهددنى بأولادى".

وتابعت: "تحول لمدمن للمخدرات وأصبح عالة على، وتحول المنزل لوكر يستقبل فيه أصدقاءه من المدمنين والعاطلين وأصحاب السوابق، فهربت وتركته وعدت لأهلى لكنه أعادنى بالقوة بعدما خطف أبنائى ".

واستطردت: "استولى على مصوغاتى وأجبرنى على النزول للعمل كخادمة فى البيوت للإنفاق على "مزاجه فلم يكتفى زوجى بتعذيبى نفسيا بإساءته لى وأبنائى وتطور الأمر لضربهم ومنعهم من المدرسة".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زوجات بعد الستين على أعتاب محكمة الأسرة.. سُلبت حقوقهن ليخرجن من رحلة الحياة بورقة طلاق.. 400 سيدة تبحث عن نفقات معدومة وغرفة تحميهن من الشارع.. إحداهن: قطع ملاليمى الشهرية وطردنى للشارع بسبب تدهور حالتى الصحية

نور لمحكمة الأسرة: طليقى نقل طفلتى من مدرستها الخاصة للتعليم الحكومى لمكايدتى

محكمه الاسره

الادمان

اخبار الحوادث

صراع الازواج

خلافات اسريه

الطلاق والخلع




لا تفوتك
نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة