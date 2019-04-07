إيمان تطلب الطلاق: "زوجى مدمن ولما طلبت الانفصال حرم أطفالى من المدرسة"

كتبت أسماء شلبى

أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لاستحالة العشرة بينها وزوجها، بعد ما عانته من إهانة وضرب وتعذيب طوال 16 سنة زواج بسبب إدمانه للمخدرات.

وأوضحت "إيمان.س.ع" البالغة من العمر 40 سنة فى دعواها: "عشت 16 عاما فى جحيم فحين يغضب على زوجى كان يقطع جسدى بموس الحلاقة وحولنى لخادمة له وأسرته ومعيلة لهم تحت التهديد والوعيد".

وأضافت أيمان: "لم أكن أعلم أننى كنز بالنسبة له حاول بالخداع استحواذ عليه بالنصب إلا بعد الزواج، عندما كشف وجه الحقيقى وأعلن طمعه فى أموال أسرتى وحاول ابتزازهم حتى يرحمنى من العنف وتعديه على بالضرب، أنهى على أموالهم وممتلكاتهم، حاولت الطلاق ولكنه كان يهددنى بأولادى".

وتابعت: "تحول لمدمن للمخدرات وأصبح عالة على، وتحول المنزل لوكر يستقبل فيه أصدقاءه من المدمنين والعاطلين وأصحاب السوابق، فهربت وتركته وعدت لأهلى لكنه أعادنى بالقوة بعدما خطف أبنائى ".

واستطردت: "استولى على مصوغاتى وأجبرنى على النزول للعمل كخادمة فى البيوت للإنفاق على "مزاجه فلم يكتفى زوجى بتعذيبى نفسيا بإساءته لى وأبنائى وتطور الأمر لضربهم ومنعهم من المدرسة".