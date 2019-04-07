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إصابة 11 عاملا زراعيا فى إنقلاب سيارة على الطريق الحر بنها شبرا

الأحد، 07 أبريل 2019 10:31 ص
إصابة 11 عاملا زراعيا فى إنقلاب سيارة على الطريق الحر بنها شبرا حادث تصادم - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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أصيب 11 شخصا، بينهم 3 فى حالة خطرة، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بعمال جميعهم من محافظة الشرقية على الطريق الحر دائرة مركز شرطة طوخ، هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات، وتحرر محضر بالواقعة.
 
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل عدلي مدير الادارة العامة بمرور القليوبية، بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمال على الطريق الحر دائرة مركز شرطة طوخ، وانتقل العميد احمد صبيح وكيل الادارة العامة لمرور القليوبية، وتبين انقلاب سيارة نقل اثر انفجار الاطار الخلفى للسيارة، فاصطدمت بالحواجز الخرسانية، وانقلبت على الطريق، ما اسفر عن اصابة 11 عامل بينهم 3 فى حالة خطرة، وتبين ان جميعهم من سكان محافظة الشرقية، وتم نقلهم للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النبابة التحقيق.
 
 

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