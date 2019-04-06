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وزير الأوقاف يشارك لجنة المناقشة والحكم على رسالة دكتوراه بحقوق بنها

السبت، 06 أبريل 2019 12:30 ص
وزير الأوقاف يشارك لجنة المناقشة والحكم على رسالة دكتوراه بحقوق بنها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
القليوبية - إبراهيم سالم
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يشارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، ضمن لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه المقدمة من المستشار محمد الشحات منصور، ابن عميد كلية الحقوق الأسبق جامعة بنها، بحضور الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، والتى جاءت تحت عنوان "مسئوليات وسلطات رئيس الجمهورية فى ظل دستور 2014 دراسة مقارنة فى الفقة الإسلامى".

 

وقال عميد حقوق بنها الأسبق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه يشارك ضمن اللجنة الدكتور محمد أنس جعفر رئيس جامعة بنى سويف والمحافظ الأسبق، والدكتور محمد منصور حمزة، عميد كلية الحقوق جامعة بنها، والدكتور منصور محمد أحمد وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة جامعة بنها.

 


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