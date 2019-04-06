نقابة الأطباء: حفظ 250 تحقيق من إجمالى 470 خلال 2018

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة نجوي الشافعى، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، إن لجنة التحقيقات تناولت خلال عام 2018، إجمالي 470 تحقيق، تم حفظ 250 منها، بينما تم تحويل 47 تحقيقا إلي استشارى، و28 تحقيقا إلي هيئة التأديب الإبتدائية، مشيرة إلي استمرار تداول 119 تحقيق.

وأوضحت نجوي، أنه تم تحويل37 حالة إلي هيئة التأديب الإبتدائية، تم تبرئة 5 حالات منهم، وإرسال إنذار إلي 5 حالات أخري، وتوجيه اللوم لحالة واحدة، وإعادة 3حالات للجنة التحقيق، لافته إلى أنه تم وقف 8 أطباء عن مزاولة المهنة، ومعارضة في 3 حالات.