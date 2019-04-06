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نقابة الأطباء: حفظ 250 تحقيق من إجمالى 470 خلال 2018

السبت، 06 أبريل 2019 06:00 ص
نقابة الأطباء: حفظ 250 تحقيق من إجمالى 470 خلال 2018 نقابة الأطباء ـ أرشيفية
كتبت آية دعبس
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قالت الدكتورة نجوي الشافعى، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، إن لجنة التحقيقات تناولت خلال عام 2018، إجمالي 470 تحقيق، تم حفظ 250 منها، بينما تم تحويل 47 تحقيقا إلي استشارى، و28  تحقيقا إلي هيئة التأديب الإبتدائية، مشيرة إلي استمرار تداول 119  تحقيق.
 
 
وأوضحت نجوي، أنه تم تحويل37 حالة إلي هيئة التأديب الإبتدائية، تم تبرئة 5 حالات منهم، وإرسال إنذار إلي 5 حالات أخري، وتوجيه اللوم لحالة واحدة، وإعادة 3حالات للجنة التحقيق، لافته إلى أنه تم وقف 8 أطباء عن مزاولة المهنة، ومعارضة في 3 حالات.
 
 

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نقابة الاطباء

وقف اطباء عن مزاولة المهنة

لجنة التحقيق بالاطباء

التحقيق مع الاطباء




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