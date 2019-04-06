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السبت، 06 أبريل 2019 04:09 م
خالد صلاح
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مصر بتتقدم بينا.. الجامعة اليابانية ببرج العرب .. بالعلم والعمل تحيا مصر

السبت، 06 أبريل 2019 02:55 م
مصر بتتقدم بينا.. الجامعة اليابانية ببرج العرب .. بالعلم والعمل تحيا مصر الرئيس السيسى
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أكثر من 2000 مهندس ومشرف وعامل يواصلوا الليل والنهار لتحقيق حلم إنشاء الجامعة اليابانية ببرج العرب، حتى تم الانتهاء من الهياكل الخرسانية بنسبة تنفيذ 100%، فيما تخطى تنفيذ أعمال التشطيبات نسبة الـ 80% من الأعمال.

الجامعة اليابانية ببرج العرب، تقع على مساحة  200 فدان، أسفل مبانى الجامعة تقع أنفاق خدمية بطول 1 كيلو متر، وأخرى فرعية بطول 1.3 كيلو متر،  وتضم 5 محطات فرعية من تبريد ومولدات الكهرباء وخزانات مياه رى ، ومياه لأبراج التبريد ومياه شرب.

وتضم الجامعة اليابانية ببرج العرب،  مبنى التميز البحثى ، مكتبة ، و4 كليات هندسة ،  4 قاعات للمحاضرات، ومبنى خدمة للطلاب ، وساحات انتظار ، ومبانى ادارية.

 

 

 


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السيسى

مصر بتتقدم بينا

الرئيس السيسى




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