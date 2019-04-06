ضبط طن ونصف لحوم فاسدة فى حملة بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

ضبطت مباحث التموين، بمحافظة الفيوم، سيارة نقل، محملة طن ونصف الطن من لحوم الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى، فى حملة تموينية مكبرة بالمحافظة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق

وكان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بتمكن ضباط القسم من ضبط السيارة رقم ف ه ص 4827 نقل، قيادة "م.ع" (21 سنة-سائق)، ومقيم بمركز الصف بمحافظة بالجيزة، محملة بـ"طن" ونصف الطن من لحوم الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.