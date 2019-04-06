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صور.. وزير الزراعة يتفقد أكبر محطة لانتاج الألبان و التسمين بالشرقية

السبت، 06 أبريل 2019 04:08 م
صور.. وزير الزراعة يتفقد أكبر محطة لانتاج الألبان و التسمين بالشرقية الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
الشرقية - إيمان مهنى
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تفقد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، منذ قليل مزرعة لإنتاج الألبان والمواشى بعزبة مرهم بأبو حماد محافظة الشرقية.

واشاد الوزير بالمحطة انها تعمل على احدث النظم قائلا، إن محافظة الشرقية من المحافظات التى لها باع كبير فى مجال الإنتاج الزراعى والحيوانى و الداجنى و السمكى، مشيرا إلى أن زيارته اليوم للمحافظة للإطمئنان على حالة المحاصيل الشتوية و لمتابعة أحوال الزراعة و إنتاج  المحاصيل المختلفة  وكذلك التعرف على إحتياجات مزارعى الشرقية و للإستماع إلى أراء نواب البرلمان و القيادات التنفيذية للوصول إلى أفضل النتائج لتحسين مستوى القطاع الزراعى لتساعد فى  إتخاذ القرار المناسب بالنسبة للسياسة الزراعية على المستوى المركزي.

و رافق الوزير، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والمهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة، وعدد من المسؤولين.

يشار إلى أن المزرعة جرى إنشائها منذ الثمانينات وتقع على مساحة 16 فدانا وتضم 1500 رأس ماشية منها 700 حلاب و800 تثمين تقع على مساحة 16 فدانا.

 

 

وزير الزراعة يتفقد أكبر محطة لانتاج الألبان و التسمين (1)
وزير الزراعة يتفقد أكبر محطة لانتاج الألبان و التسمين (1)

 

وزير الزراعة يتفقد أكبر محطة لانتاج الألبان و التسمين (2)
وزير الزراعة يتفقد أكبر محطة لانتاج الألبان و التسمين (2)

 

وزير الزراعة يتفقد أكبر محطة لانتاج الألبان و التسمين (3)
وزير الزراعة يتفقد أكبر محطة لانتاج الألبان و التسمين (3)

 


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