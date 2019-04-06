صور.. محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروع الحملة القومية للنهوض بإنتاجية الإبل برأس سدر

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، برفقه الدكتور نعيم مصيلحى، رئيس مركز بحوث الصحراء، اليوم السبت، مشروع الحملة القومية للنهوض بإنتاجية الإبل، التابع لمركز بحوث الصحراء براس سدر، تحت رعاية الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والباحث الرئيسى للمشروع الدكتور أحمد رجب عسكر.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء، أن الهدف الرئيسى من المشروع هو الحصول على لبن الإبل، وخفض الفجوة الغذائية ما بين كميات الأعلاف الموسمية المتوفرة من المراعى واحتياجات الابل الغذائية خلال المرحلة الفسيولوجية والانتاجية المختلفة، معلنا عن وجود 32 رأس إبل بواقع 16 أمهات عمرها نحو 6 سنوات و16 ابن عمرها نحو سنة، مشيرا أن انتاج صغار الإبل وصل إلى 300 كيلو جرام على عمر عام، مشيراً إلى أن منتجات الألبان للمشروع مثل اللبن المبستر واللبن الفرز والزبادى وكذلك القشطة والزبدة والجبن.

حضر الافتتاح، اللواء عماد يوسف، سكرتير عام المحافظة ن واللواء نادر عشماوى، السكرتير العام المساعد، وعلى حمادة رئيس مدينة رأس سدر، ود. ايهاب يحى رئيس محطة بحوث صحراء رأس سدر.

كما شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رافقه الدكتور نعيم مصيلحى محمد مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء، عملية تقييم تجربة زراعة محصول القمح تحت ظروف الملوحة بموقع رأس سدر التابع لمركز بحوث صحراء رأس سدر، والمزروع على مساحة نحو نصف فدان وهو فى مرحلة النضج العجيني، والذى بدأت زراعته فى 27 نوفمبر الماضي، ومن المتوقع أن يتم حصاده فى 20 إبريل الجاري.

ومن المتوقع أن تحصل انتاجية الفدان أكثر من 12 أردبا حسب ما أكد الدكتور ايهاب سعود نائب رئيس مركز بحوث صحراء راس سدر .

من جانبه أكد محافظ جنوب سيناء، أن ما شاهده اليوم من مشروعات بمركز بحوث صحراء رأس سدر، يعد ثورة حقيقية فى الزراعة بالمحافظة، مشيرا إلى أن لدينا مساحات شاسعة نسعى جاهدين لتعميرها وتحضيرها للزراعة معلنا عن دعمه للمركز مادية ومعنويا .

يشار إلى أن هناك موقع آخر لمشروع تجربة زراعة القمح تحت ظروف الملوحة بالعاصمة طور سيناء .

حضر عملية تقييم التجربة، اللواء عماد يوسف، سكرتير عام المحافظة ن واللواء نادر عشماوى، السكرتير العام المساعد، وعلى حمادة رئيس مدينة رأس سدر، والكتور إيهاب يحى رئيس محطة بحوث صحراء رأس سدر .