شرطة التموين تلاحق الغشاشين وتضبط 3 طن أغذية مجهولة المصدر

كتب محمود عبد الراضي

واصلت شرطة التموين حملاتها على الأسواق لمراقبتها وضبط الأسعار، حيث نجحت في ضبط 3 أطنان سلع مجهولة المصدر، قبل بيعها للمواطنين.

يذكر أن وزارة الداخلية، نجحت على مدار عدة أشهر، فى ضبط "744,243 "قضية تموينية فى مجال الغش الغذائى والتجارى والسلع التموينية المدعومة، وذلك إنفاذاً لسياسة الدولة والتى ترتكز فى أحد أهم ثوابتها على توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين من خلال فرض الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار ومكافحة الغش التجارى ومواجهة كل ما يضر بالصحة العامة.