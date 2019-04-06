video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 06 أبريل 2019 06:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تعرف على سر استيلاء لصوص شركة اتصالات الجيزة على جهاز "دى فى أر"

السبت، 06 أبريل 2019 06:00 ص
تعرف على سر استيلاء لصوص شركة اتصالات الجيزة على جهاز "دى فى أر" ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى واقعة سرقة فرع إحدى شركات الإتصالات عن أن مقر الفرع مؤمن بفرد أمن خاص، وكاميرات مراقبة، لكن المتهمين تسللوا من نافذة الحمام الخاص بالمبنى من الجهة الخلفية، واستولوا على جهاز "دى فى أر" الخاص بتسجيل ما ترصده كاميرات المراقبة، لمنع الأجهزة الأمنية من التوصل إلى هويتهم.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المتهمين استولوا على ما يقرب من 20 هاتف محمول، وفروا هاربين، وجارى فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالعقارات والمحلات التجارية المحيطة بفرع الشركة المسروق، لكشف عدد وهوية مرتكبى السرقة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من مدير فرع إحدى شركات الإتصالات، يفيد اكتشافه تعرض الفرع للسرقة على يد مجهولين.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة تبين أن المتهمين تمكنوا من التسلل لفرع الشركة عبر النافذة، واستولوا على عدد كبير من الهواتف المحمولة وفروا هاربين.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمقر الفرع، لتحديد هوية مرتكبى الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن نفسك وأمنع الجريمة.. كاميرات المراقبة وسائل حديثة أصبحت فرض عين.. خبراء: الأمن سلعة غالية لابد من دفع ثمنها.. التكنولوجيا تمنع الجريمة الإرهابية والجنائية.. والكاميرات صندوق أسود يكشف الأسرار

كاميرات مراقبة بمحيط أعمال تطوير محور النصر استعدادا لكأس الأمم الإفريقية

صحيفة: انتقادات لعدم وجود كاميرات مراقبة داخل مترو لندن بعد التحرش بفتاة

كاميرات مراقبة بمحيط التحويلات المرورية بشارع جامعة الدول العربية لمنع الزحام

سرقة شركة

سرقة هواتف

سرقة شركة اتصالات

امن الجيزة

كاميرات المراقبة

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

التعليم تعلن اليوم تفاصيل نهاية مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم تعلن اليوم تفاصيل نهاية مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

شاهد.."مباشر قطر": حاشية تميم احتلت المناصب القيادية بشهادات تعليم وهمية

شاهد.."مباشر قطر": حاشية تميم احتلت المناصب القيادية بشهادات تعليم وهمية

رئيس تخطيط أنفاق السويس: مشروع مصرى 100% يخدم البلد لـ 120 سنة مقبلة

رئيس تخطيط أنفاق السويس: مشروع مصرى 100% يخدم البلد لـ 120 سنة مقبلة

اتحاد الكرة يخطر الكاف بإقامة مباراة الأهلى وصن داونز ببرج العرب

اتحاد الكرة يخطر الكاف بإقامة مباراة الأهلى وصن داونز ببرج العرب

وزير النقل: تطوير نظام مدرسة وردان ليصبح معهدا فنيا وتكنولوجيا للسكة الحديد

وزير النقل: تطوير نظام مدرسة وردان ليصبح معهدا فنيا وتكنولوجيا للسكة الحديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة