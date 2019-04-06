تعرف على سر استيلاء لصوص شركة اتصالات الجيزة على جهاز "دى فى أر"

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى واقعة سرقة فرع إحدى شركات الإتصالات عن أن مقر الفرع مؤمن بفرد أمن خاص، وكاميرات مراقبة، لكن المتهمين تسللوا من نافذة الحمام الخاص بالمبنى من الجهة الخلفية، واستولوا على جهاز "دى فى أر" الخاص بتسجيل ما ترصده كاميرات المراقبة، لمنع الأجهزة الأمنية من التوصل إلى هويتهم.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المتهمين استولوا على ما يقرب من 20 هاتف محمول، وفروا هاربين، وجارى فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالعقارات والمحلات التجارية المحيطة بفرع الشركة المسروق، لكشف عدد وهوية مرتكبى السرقة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من مدير فرع إحدى شركات الإتصالات، يفيد اكتشافه تعرض الفرع للسرقة على يد مجهولين.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة تبين أن المتهمين تمكنوا من التسلل لفرع الشركة عبر النافذة، واستولوا على عدد كبير من الهواتف المحمولة وفروا هاربين.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمقر الفرع، لتحديد هوية مرتكبى الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.