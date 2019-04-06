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المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تلتقى الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما فى برلين

السبت، 06 أبريل 2019 02:00 ص
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تلتقى الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما فى برلين المستشارة الألمانية
/أ ش أ/
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التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما فى مكتبها بالعاصمة برلين فى اجتماع وصفه مسؤولون ألمان بأنه لقاء روتينى خاص مع نظير دولى سابق.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم عن ستيفن سيبرت، المتحدث باسم المستشارة الألمانية، قوله إن ميركل تلتقى بشكل متكرر بالرؤساء السابقين للحكومات والبلدان الذين "عملت معهم عن قرب بشكل جيد لفترة من الزمن".

وأضاف المتحدث الألمانى أن اللقاء بين أوباما وميركل ليس له أى تأثيرات على العلاقات الحالية بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، نافياً الربط ما بين العلاقات الألمانية مع إدارة الرئيس الأمريكى الحالى دونالد ترامب وهذا اللقاء.

يُشار إلى أن ميركل وأوباما التقيا بالفعل فى العاصمة الألمانية برلين بعد مغادرة الأخير للرئاسة الأمريكية حيث شارك فى مؤتمر عُقد فى مايو 2017.

 


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