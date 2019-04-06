القبض على 4 متهمين بتحطيم فرن وسرقة مبالغ مالية أثناء مشاجرة بالبساتين

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة البساتين، من القبض على 4 متهمين حطموا فرن وسرقوا مبالغ مالية من داخله بعد مشاجرة مع صاحبه، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا بنشوب مشاجرة بأحد الشوارع بدائرة القسم ووجود مصاب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتبين نشوب مشاجرة بين صاحب الفرن وآخرين، بسبب خلافات سابقة قام على إثرها المتهمون باقتحام الفرن، والتعدى على صاحبه واصابته فى وجهه، ثم قاموا بسرقة مبالغ مالية من داخل الفرن، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة التى رصدت الواقعة وضبط المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.