العثور على جثة عامل مقتول بعدة طعنات داخل مزرعة بقنا

قنا - وائل محمد

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، صباح اليوم السبت، علي جثة عامل ، بها طعنات من سلاح أبيض وذلك داخل مزرعة في مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، قد تلقي إخطاراً من اللواء محمود حسن، مدير المباحث الجنائية، يفيد العثور ، علي جثة فخري.ص.ف عامل أجري، وبها عدة طعنات من سلاح أبيض داخل مزرعة بقرية بهجورة التابعة لدائرة مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وتكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الحادث، وتحرر محضر بالواقعة فيما اخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات، والتى كلفت وحدة المباحث الجنائية بنجع حمادي بتكثيف التحريات حول الواقعة، وإنتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة.