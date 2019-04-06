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الخارجية الروسية : مستعدون لاستخدام امكانياتنا السياسية لدعم التسوية في ليبيا

السبت، 06 أبريل 2019 12:10 ص
الخارجية الروسية : مستعدون لاستخدام امكانياتنا السياسية لدعم التسوية في ليبيا لافروف
موسكو )أ .ش. أ(
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين ، أمس الجمعة ، أن روسيا مستعدة للنظر في الطلبات المتعلقة باستخدام إمكاناتها من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة.

 

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن فيرشينين قوله ، على هامش المشاورات الروسية الألمانية في القضايا المتعلقة بالأمم المتحدة في برلين ، "إذا كانت هناك حاجة لروسيا لاستخدام إمكاناتها من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة ، فسننظر في هذه الطلبات بشكل إيجابي للغاية ، وإننا نوجه كل القوى السياسية نحو حوار شامل يأخذ مصالح جميع الليبيين في عين الإعتبار".

 

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن بلاده تحث كل القوى السياسية في ليبيا على "حوار شامل يراعي مصالح جميع الليبيين".

 

وفي وقت سابق أمس ، دعا الكرملين إلى تجنيب ليبيا المزيد من إراقة الدماء، وضرورة التوصل إلى تسوية بالوسائل السياسية السلمية.

 

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد أعلن ، في وقت سابق اليوم ، أنه غادر ليبيا بقلق بالغ ، معرباً عن أمله في تجنب حدوث مواجهات داخل وحول العاصمة طرابلس.

 

 

 


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