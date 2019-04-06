الحبس 3 سنوات لعاطل لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار عزت محمد كامل رئيس الدائرة الخامسة، بحبس كريم .س ع عاطل 3 سنوات وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شبين الكوم .

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم،كريم . من ضبط س ع عاطل وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شبين الكوم ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.