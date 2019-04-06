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البحوث الفلكية: الأصل فى تحديد رؤية الهلال الشرعية لدار الإفتاء

السبت، 06 أبريل 2019 12:24 ص
البحوث الفلكية: الأصل فى تحديد رؤية الهلال الشرعية لدار الإفتاء الفريق المشترك لاستطلاع الهلال بين الفلك ودار الافتاء
كتب محمود راغب
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أكد الدكتور محمد غريب أستاذ ابحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، أن الاصل فى تحديد الرؤية لدار الإفتاء، لافتا إلى أن دارُ الإفتاءِ المصريةُ استطلعت هلالَ شهرِ شعبان لعام 1440 هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الجمعة التاسعِ والعشرين من شهر رجب الموافق الخامس من شهر إبريل لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.
 
وأوضح أستاذ ابحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية لـ"ليوم السابع"، أنه تحقَّقَ لدى دار الإفتاء شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شعبان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ واربعين هجريًّا بالعين المجردةِ.
 
وأشار إلى ان لجان الاستطلاع ضمت ممثلين عن دار الافتاء ومعهد الفلك والمساحة، مؤكدا أن الأصل فى تحديد الرؤية لدار الافتاء .
 
وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن بعد غد الأحد الموافق السابع من شهر إبريل لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو أول أيام شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واربعين هجريًّا.
 
وكانت الحسابات الفلكية ، كشفت ان هلال شهر شعبان مباشرة ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة العاشرة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من رجب الموافق 5 إبريل ، ولكن من خلال الرؤية الشرعية لم تثب رؤية الهلال.

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