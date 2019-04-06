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إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة على صحراوى بنى سويف الشرقى

السبت، 06 أبريل 2019 11:03 ص
إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة على صحراوى بنى سويف الشرقى انقلاب سيارة - أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى
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أصيب 6 أشخاص بينهم 4 أطفال، من أسرة واحدة فى انقلاب سيارتهم الملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى القديم بحرى كمين العلالمة .

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى "العام سابقا" لتلقى الخدمة الطبية اللازمة، وهم "محمد عبد الحكيم عبد الوهاب 48 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، أمال طلعت شعبان 27 سنة، اشتباه كسر فى الذراع الأيمن، سارة شاكر حمدى 9 سنوات، جروح وسحجات بالجسم، سناء شاكر حمدى 6 سنوات، جروح وسحجات بالجسم، حمدى شاكر حمدى 4 سنوات، جروح وسحجات بالجسم، نادية شاكر حمدى 12 سنة، جروح وسحجات بالجسم، جميعهم يقيمون بقرية أطواب مركز الواسطى شمال بنى سويف.

 

 


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