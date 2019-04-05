10 معلومات هامة عن ديفيد مالباس رئيس البنك الدولى الجديد

كتب محمد صبحى

مع إعلان البنك الدولي اليوم الجمعة، موافقة مجلس المديرين على تعيين ديفيد مالباس المسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية، رئيسا جديدا للبنك، يرصد " اليوم السابع" أبرز المعلومات عنه :

1 - يبلغ ديفيد مالباس من العمر 63 عاما حيث أنه من مواليد 8 مارس 1956 .

2 - ينتمى ديفيد مالباس إلى الحزب الجمهورى فى أمريكا .

3 - شغل مالباس منصب وكيل وزارة الخزانة الأميركية للشؤون الدولية.

4- تم ترشيح ديفيد مالباس لتولى منصب رئيس البنك الدولى من قبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

5 - انتقد مالباس عام 2017 المؤسستين الدولتين، واعتبر أن نفقاتهما كبيرة وغير فاعلة كما اتهمها بأنهم ً فاسدتان فى طريقة منح القروض.

6 - سبق وشدد مالباس على ضرورة عودة البنك الدولى لمهمته الاساسيه والتى تتمثل فى تقديم المساعدة إلى البلدان الأكثر فقرا مع ضرورة تقليض منح القروض .

7 - أعلن ديفيد مالباس فور ترشيحه للمنصب من الرئيس الأمريكى أن هدفه الاساسى سيكون إحداث تغيير بالبنك لضمان حصول النساء على المشاركة التامة فى الاقتصادات النامية .

8-يعرف ديفيد مالباس بانتقاده الشديد إلى مجموعة البنك الدولي التي تضم 189 دولة.

9 - فى لقاءه الأخير بالدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار المصرى خلال الأيام القليلية الماضية أشاد مالباس بقيادة الرئيس السيسى للدولة المصرية واعتبر أن مصر تحقق نجاحات اقتصادية خلال الفترة الماضية فى ظل اصلاحات اقتصادية وتشريعية .

10 - وعد ديفيد مالباس خلال لقاءه بوزيرة الاستثمار أنه حال فوزه برئاسة البنك الدولى رسمية بزيادة دعم البنك فى مصر وخاصة فى المشروعات الصغيرة والبنية الاساسية ومساندة برنامج الإصلاح الاقتصادى.