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وكيل صحة أسوان: نقوم بالعديد من الإجراءات لمواجهة مرض الفشل الكلوى

الجمعة، 05 أبريل 2019 05:00 ص
وكيل صحة أسوان: نقوم بالعديد من الإجراءات لمواجهة مرض الفشل الكلوى وحدات الغسيل الكلوى
أسوان - صلاح المسن
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قال الدكتور إيهاب عماد، وكيل وزارة الصحة بأسوان إن محافظة أسوان بها حوالى ألف وخمسمائة مريض فشل كلوى تقريبًا، مضيفًا أنه يتم إجراء جلسات الغسيل الكلوى لهم بانتظام ويتم توفير كل الخدمات والأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يقوم بالعديد من الإجراءات لمواجهة مرض الفشل الكلوى، ومنها المتابعة المستمرة لمرضى الكلى ومتابعة المرضى الذين يعانون من السكر والضغط بانتظام وكذلك صرف العلاج لهم فضلاً عن الاكتشاف المبكر لمرض السكر والضغط ومتابعة أى مضاعفات للأمراض المزمنة وتوفير العلاج بصفة دائمة لمرضى الكلى ودعم مراكز التحاليل والأشعة بالمستشفيات.

وفى السياق ذاته يقول مجدى على من ذوى المرضى بأسوان، إن مواجهة الفشل الكلوى توجه قومى حتى لا تتزايد أعداد المرضى بالفشل الكلوى، مؤكدًا أنه من الضرورى أن يكون هناك إحصائيات وبيانات كاملة عن أماكن انتشار مرضى الكلى بكل مراحلهم لمعرفة الأسباب ومواجهتها.

وحدات غسيل كلوي (1)
 
وحدات غسيل كلوي (1)
 
وحدات غسيل كلوي (2)
 
وحدات غسيل كلوي (2)
 
وحدات غسيل كلوي (3)
 
وحدات غسيل كلوي (3)

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