وزير التعليم العالى يستقبل مسئولى التعليم بعدد من الدول العربية

استقبل د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الجمعة عددا من وزراء ومسؤلولى التعليم في الدول العربية الشقيقة، وأكد الوزيرحرص مصر على التمثيل العربي الواسع في المنتدي تأكيدا لوحدة وتشابه القضايا والتحديات التي تواجه الدول العربية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي هذا الإطار استقبل الوزير د. حسين عبد الرحمن وزير التعليم العالي اليمني، وذلك لبحث دعم علاقات التعاون بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الوزير حرص مصر على تقديم الدعم اللازم لأشقائها في اليمن، ومن جانبه أعرب الوزير اليمني عن تقديره للدعوه للمشاركة في المنتدي مشيدا بتخصيص جانب كبير من المنتدى للشباب لعرض أفكارهم ومشاريعهم، و مؤكدا على تطلع اليمن للاستفادة من تجربة مصر في دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.

كما استقبل د. عبد الغفار على جانب آخر د. عبد الغني نائب وزير التعليم العالي البحريني، وتم بحث زيادة التعاون بين الجامعات المصرية والبحرينية، وكذلك زيادة أعداد الطلاب البحرينين الدارسين في مصر، ومن جانبه قدم د. عبد الغني الشكر للوزير على الدعوة للمشاركة في المنتدي و أشاد بمستوى وتميز الجلسات والمناقشات التي تناولها المؤتمر.

واستقبل الوزير وفدا ليبيا يضم د. فيصل عبد العظيم العبدلي نائب وزير التعليم العالي الليبي وبحث مع الوفد زيادة أعداد الطلاب الدارسين الليبي في مصر. وقدم الوفد الشكر للوزير على الدعم الذي تقدمه مصر للطلاب الوافدين ومن بينهم الطلاب الليبين، وذلك في إطار الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها مصر فى تطوير التعامل مع ملف الوافدين.

وأكد الوزير علي أن الوزاره ستقوم بتوثيق فعاليات ومناقشات المنتدى وما أسفرت عنه واتاحتها لجميع الوفود المشاركة لمتابعة التواصل بشأن ما تم التوصل اليه من نتائج.

حضر اللقاءات د. محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، ود. رشا كمال قائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للوافدين.