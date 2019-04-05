نجيب ساويرس عن "بريكست": لماذا لا نعود إلى الشعب لإجراء استفتاء ثانٍ؟

كتب محمد رضا

يبدو أن مشروع قانون "بريكست" الذى يتضمن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، أمر يشغل كثير من رجال الأعمال والحكومات ليس داخل القارة الأوروبية فقط، بل فى قارات وبلدان صديقة أيضًا، ومن بين هؤلاء المهتمين بتطورات الأوضاع فى بريطانيا فيما يتعلق بـ"بريكست"، المهندس نجيب ساويرس.

ويقول رجل الأعمال نجيب ساويرس، تعليقًا على حالة الجدل المصاحبة لـ"بريكست"، "لا أفهم كل هذا الصخب حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، من الواضح أن السياسيين والحكومة والبرلمان قد فشلوا، فلماذا لا نعود إلى الشعب لإجراء استفتاء ثانٍ الآن لأنهم يعرفون بشكل أفضل ماذا يعنى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى؟، الناس لديهم الحق فى إعادة النظر فى موقفهم!".



تدوينة نجيب ساويرس

ولم يكن هذا تعليقه الأول عن أزمة "بريكست"، بل سبق ووصف المهندس نجيب ساويرس، فى مطلع شهر مارس الماضى، ما يحدث فى بريطانيا بشأن محادثات بريكسب لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، بأنه فوضى ديمقراطية تستحق جائزة الأوسكار، وقال ساويرس، "بريكسيت يحصل على جائزة أوسكار عن أكبر فوضى ديمقراطية فى التاريخ".

يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، طلبت، اليوم الجمعة، من الاتحاد الأوروبى، إرجاء الخروج من الاتحاد الأوروبى حتى 30 يونيو، ويأتى هذا فيما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى)، اليوم الجمعة، عن مصدر كبير فى الاتحاد الأوروبى، قوله، إن رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك، يقترح تمديدًا "مرنًا" لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لمدة 12 شهرًا، وذكرت (بى.بى.سى)، أن الخطة ستسمح بخروج بريطانيا قبل ذلك إذا صدق البرلمان البريطانى على اتفاق لكنها تحتاج لموافقة زعماء الاتحاد خلال قمة يعقدونها الأسبوع المقبل.

ويأتى هذا بعد أن رفض النواب خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماى للانسحاب ثلاث مرات، إلا أن رئيسة الوزراء البريطانية، دعت زعيم حزب العمال المعارض جيريمى كوربين لإجراء محادثات فى البرلمان فى محاولة للخروج من الأزمة، وقالت ماى - هذا الأسبوع - إنها ستسعى للحصول على تأجيل "قصير قدر المستطاع" لموعد الخروج الحالى المقرر يوم 12 أبريل، فيما قال المدعى العام جيفرى كوكس، لإذاعة "بى.بى.سى"، إنه إذا فشلت المحادثات بين حزبى المحافظين والعمال فمن المرجح أن يكون التأجيل "طويلا".