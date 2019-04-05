محافظ سوهاج يسلم 9 عقود تقنين أراضى للمواطنين المستوفين الاشتراطات

عمرو خلف

سلم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، 9 عقود تقنين أراضى لمواطنين من مركز ومدينة طهطا، استوفوا جميع الاشتراطات المطلوبة، وذلك فى إطار جهود المحافظة لتقنين أراضى واضعى اليد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ سوهاج، لمتابعة منظومة تقنين الأراضى، وعرض المعوقات التى تم رصدها وحلها، بحضور سكرتير عام المحافظة، وبسام عزم السكرتير العام المساعد، ووكلاء وزارات الزراعة والري بالمحافظة، ولفيف من مديرى إدارات الأملاك، والشئون القانونية، والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة والوحدات المحلية.

وقرر محافظ سوهاج، تخصيص 2 من الموظفين فى كل وحدة محلية، للعمل فى تيسير إجراءات عملية تقنين الأراضى وفقا للقوانين والضوابط والمعايير المحددة، على أن يتم ندب موظف من كل إدارة رى بمراكز المحافظة للعمل بملف التقنين، لتيسير الإجراءات وأعمال المعاينة.







