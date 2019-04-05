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الجمعة، 05 أبريل 2019 05:46 ص
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عضو شعبة الاستثمار العقارى يكشف أسباب تراجع المبيعات داخل السوق المصرى

الجمعة، 05 أبريل 2019 04:00 ص
عضو شعبة الاستثمار العقارى يكشف أسباب تراجع المبيعات داخل السوق المصرى على الشربانى عضو شعبه الاستثمار العقارى
كتب أحمد حسن
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قال على الشربانى،  المور العقارى، وعشو شعبة الاستثمار العقارى، أن أسباب تراجع حجم مبيعات العقارات فى الوقت الراهن يرجع لتوسع السوق العقاري المصرى مما أدى إلى زيادة المعروض فى السوق و تشابهه بشكل كبير مما يجعل العميل يأخذ وقته الكافى للتفكير و اتخاذ القرار .

 

واوضح أن القطاع العقارى المصرى، شهد دخول الكثير من الشركات العقارية الصغيرة  وهم الأكثر تضررا من تباطؤ العملاء فى الشراء، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار خروج بعض الشركات الصغيرة التي لا تستطيع المنافسة، خاصة مع ارتفاع التكلفة وطول فترات السداد مقارنة بمدد تنفيذ المشروعات.

 

وطالب بضرورة إنشاء هيئة خاصة لتصدير العقار يكون لديها دراسات مستوفاة عن السوق ومناطق الطلب المرتفع والفئات المستهدفه وذلك لجميع المحافظات حتى تكون هناك فرص للنجاح اكبر بكثير لتقديم الوحدات المطلوبة سواء كان سكنى او تجارى او خدمى مع النظر للاستثمار فى الوجه القبلى(الصعيد)  بالاضافة إلى كونها مستشار جيد للمستثمر.


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