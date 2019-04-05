عاطل يقتل إمام مسجد أثناء أداء صلاة الجمعة بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بقتل إمام مسجد اثناء أداءه صلاة الجمعة، حيث سدد له طعنة نافذة مما أسفر عن مفارقته الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

بدأت الواقعة أثناء أداء إمام مسجد لصلاة الجمعة بشارع الأمراء التابع لدائرة قسم شرطة الهرم، حيث سدد له أحد الأشخاص طعنة نافذة بواسطة سكين بظهره مما أسفر عن مفارقته الحياة، وأسرع المصلون للتحفظ عليه وضبطه، وتم تسليمه لرجال المباحث.

وذكر مصدر أمنى أن التحريات الأولية تشير إلى أن المتهم يعانى من مرض نفسى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.