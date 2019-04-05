صور.. مظاهرة بمحيط البيت الأبيض للمطالبة بنشر تقرير "مولر"

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

نظم العشرات مظاهرة، بمحيط البيت الأبيض، للمطالبة بنشر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، حول التدخل الروسى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، وخَلُص تقرير "مولر" عن التدخل الروسى فى انتخابات عام 2016 إلى عدم وجود دليل يثبت أن أى مسئول فى حملة الرئيس دونالد ترامب قد تآمر عن علم مع روسيا .

وأبرزت وكالة "رويترز"، صورا للاحتجاجات أمام البيت الأبيض، للمطالبة بنشر التقرير الخاص بالتدخل الروسى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية .

وفى السياق ذاته، أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لا يزال يرغب فى نشر التقرير الكامل للمحقق الخاص روبرت مولر وفقا لما يسمح به القانون ويضمن حماية سرية المصادر والوسائل المعتمدة فى التحقيق.

وقال نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، إن الرئيس ترامب يدرك أن نشر التقرير لن يكون كافيا لإرضاء الديمقراطيين الذين يرغبون فى تمديد هذا الجدل لأهداف سياسية.

وأعلن وزير العدل الأمريكى بيل بار، فى مارس، أن تقرير مولر الذى حقق لعامين بشأن علاقات محتملة بين الحملة الانتخابية للرئيس ترامب وروسيا، سينشر بحلول منتصف أبريل.

كانت لجنة الشؤون القضائية فى مجلس النواب الأمريكى قد صوت أمس الأربعاء لصالح إصدار مذكرة تخول المجلس الحصول على تقرير المدعى الخاص روبرت مولر الذى حقق لعامين بشأن علاقات محتملة بين الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب وروسيا كاملا.



مظاهرة للمطالبة بنشر تقرير مولر



مظاهرة للمطالبة بنشر تقرير مولر



مظاهرة للمطالبة بنشر تقرير مولر



مظاهرة للمطالبة بنشر تقرير مولر



مظاهرة للمطالبة بنشر تقرير مولر



مظاهرة للمطالبة بنشر تقرير مولر



مظاهرة للمطالبة بنشر تقرير مولر