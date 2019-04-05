شاهد فى دقيقة.. محظورات القيادة فى قانون المرور الجديد

كتب عبد الرحمن سيد

وضع قانون المرور الجديد الذى يناقش داخل مجلس النواب، مجموعة من المحظورات على سائق السيارة، حيث تعرضه للمساءلة القانونية، ومنها :

-التسبب فى تلوث الطريق وإلقاء القمامة ومخلفات البناء أو إصدار أصوات مزعجة

-عدم الالتزام بالحد الأدنى والأقصى للسرعات المقررة

-ارتكاب أى فعل فاضح أو المساهمة فيه

-السماح بركوب أشخاص أو تحميل دواب فى غير الأماكن المخصصة

-قيادة السيارة ليلا بدون استخدام الأنوار وفقا للمواصفات القياسية

-الوقوف بالسيارة ليلا بالطريق فى أماكن لا توجد بها إضاءة وبدون استخدام أنوار

-استعمال السيارة فى مواكب خاصة وتجمعات دون تصريح من الجهات المختصة

-تركيب أجهزة تثبيت أو مصابيح للمركبة أو ملصقات أو معلقات على جسم السيارة أو استخدام أجهزة تؤثر على الرادارات

-نقل مواد وسلع وأدوات أو أشياء محظورة قانونيا تعرض حياة المواطنين للخطر

-مخالفة قواعد واشتراطات سير السيارات الأجنبية المخصصة لنقل البضائع أو النقل الجماعى التى تمر بالبلاد