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شاهد فى دقيقة.. محظورات القيادة فى قانون المرور الجديد

الجمعة، 05 أبريل 2019 04:52 م
شاهد فى دقيقة.. محظورات القيادة فى قانون المرور الجديد قيادة السيارة
كتب عبد الرحمن سيد
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وضع قانون المرور الجديد الذى يناقش داخل مجلس النواب، مجموعة من المحظورات على سائق السيارة، حيث تعرضه للمساءلة القانونية، ومنها :

-التسبب فى تلوث الطريق وإلقاء القمامة ومخلفات البناء أو إصدار أصوات مزعجة

-عدم الالتزام بالحد الأدنى والأقصى للسرعات المقررة

-ارتكاب أى فعل فاضح أو المساهمة فيه

-السماح بركوب أشخاص أو تحميل دواب فى غير الأماكن المخصصة

-قيادة السيارة ليلا بدون استخدام الأنوار وفقا للمواصفات القياسية

-الوقوف بالسيارة ليلا بالطريق فى أماكن لا توجد بها إضاءة وبدون استخدام أنوار

-استعمال السيارة فى مواكب خاصة وتجمعات دون تصريح من الجهات المختصة

-تركيب أجهزة تثبيت أو مصابيح للمركبة أو ملصقات أو معلقات على جسم السيارة أو استخدام أجهزة تؤثر على الرادارات

-نقل مواد وسلع وأدوات أو أشياء محظورة قانونيا تعرض حياة المواطنين للخطر

-مخالفة قواعد واشتراطات سير السيارات الأجنبية المخصصة لنقل البضائع أو النقل الجماعى التى تمر بالبلاد

 


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