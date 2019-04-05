شاهد فى دقيقة.. محظورات القيادة فى قانون المرور الجديد

وضع قانون المرور الجديد الذى يناقش داخل مجلس النواب، مجموعة من المحظورات على سائق السيارة، حيث تعرضه للمساءلة القانونية، ومنها :
-التسبب فى تلوث الطريق وإلقاء القمامة ومخلفات البناء أو إصدار أصوات مزعجة
-عدم الالتزام بالحد الأدنى والأقصى للسرعات المقررة
-ارتكاب أى فعل فاضح أو المساهمة فيه
-السماح بركوب أشخاص أو تحميل دواب فى غير الأماكن المخصصة
-قيادة السيارة ليلا بدون استخدام الأنوار وفقا للمواصفات القياسية
-الوقوف بالسيارة ليلا بالطريق فى أماكن لا توجد بها إضاءة وبدون استخدام أنوار
-استعمال السيارة فى مواكب خاصة وتجمعات دون تصريح من الجهات المختصة
-تركيب أجهزة تثبيت أو مصابيح للمركبة أو ملصقات أو معلقات على جسم السيارة أو استخدام أجهزة تؤثر على الرادارات
-نقل مواد وسلع وأدوات أو أشياء محظورة قانونيا تعرض حياة المواطنين للخطر
-مخالفة قواعد واشتراطات سير السيارات الأجنبية المخصصة لنقل البضائع أو النقل الجماعى التى تمر بالبلاد
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