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حبس مدير مدرسة ومدرس لاتهامهما بالتحرش ب3 تلاميذ بالفيوم

الجمعة، 05 أبريل 2019 03:08 م
حبس مدير مدرسة ومدرس لاتهامهما بالتحرش ب3 تلاميذ بالفيوم حبس -ارشيفية
الفيوم رباب الجالي
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قررت نيابة مركز إبشواي، بمحافظة الفيوم اليوم، حبس مدير مدرسة ومعلم بمدرسة المقراني الإبتدائية التابعة لإدارة يوسف الصديق التعليمية 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهام 3 من أولياء أمور التلاميذ بالمدرسة بالتحرش بهم 
 
و تقدم 3 من أولياء أمور التلاميذ  بمدرسة المقراني الابتدائية بمركز يوسف الصديق بمحافطة الفيوم ببلاغ ضد مدير المدرسة ومعلم  اتهموهم فيه بالتحرش بالتلاميذ وتحرر محضر بالواقعة
 
كان أولياء أمور 3 من التلاميذ بمدرسة المقراني الابتدائية بمركز يوسف الصديق بمحافطة الفيوم حرروا محضرا بمركز شرطة يوسف الصديق برقم 482 لسنة 2019 اداري يوسف الصديق اتهموا فيه مدير المدرسة ومعلم  بالمدرسة بالتحرش بأبنائهم الثلاثة 
 
من جانبه رفض القائم بأعمال مدير إدارة يوسف الصديق التعليمية الإدلاء بتصريحات حول الواقعة وأكد أنه ليست هناك واقعة مؤكدة حتى الآن وهو مجرد اتهام محل التحقيق
 
وقال محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم أنه توجه ويرافقه لجنة من التعليم الإبتدائي والمتابعة والتوجية المالي والإداري لبحث شكوى أولياء أمور 3 تلاميذ  بمدرسة المقراني الإبتدائية واتهامهم لمدير المدرسة ومعلم بالتحرش بأبنائهم  وقرر إستبعاد معلم ومدير مدرسة المقراني لحين انتهاء التحقيق في الواقعة.
 
ولفت وكيل تعليم الفيوم أنه قام بتابعة المدرسة وإحالة الموضوع للتحقيق ، كما عقد إجتماعا مع أولياء الأمور ومجلس أمناء المدرسة ووكيل الإدارة وعمدة القرية بحضور رئيس مباحث يوسف الصديق، وطمأن الجميع بأنه تم استبعاد مدير المدرسة والمعلم وإحالتهما للتحقيق.
 
 

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