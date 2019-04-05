تقارير: مليون طفل يحتاج إلى المساعدة فى فنزويلا

كتبت فاطمة شوقى

بسبب الأزمة الفنزويلية يحتاج مليون طفل إلى الحماية والوصول إلى الخدمات الأساسية فى 2019، كما يحتاج 4.9 مليون فنزويلى فى جميع أنحاء المنطقة - بما فى ذلك فى البرازيل وكولومبيا والإكوادورو وبنما وبيرو وترينيداد وتوباجو - إلى مساعدة خاصة.

وأشارت صحيفة "الكوميرثيو" البيروفية إلى أن الخبراء يقدرون تضاعف عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى حماية الهجرة. وأن اليونيسيف قدرت أن 1.1 مليون طفل فنزويلى فى أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبى يحتاجون إلى الخدمات الأساسية فى عام 2019.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأطفال فى فنزويلا يعانون من أزمة نقص الغذاء والخدمات الصحية مثل الحماية الأساسية والرعاية والصحة والتعليم، كما يوجد المئات من الأطفال مشردون بسبب الصعوبات التى واجهت صعوبات معيشية.

من ناحية أخرى فإن عدم وجود سياسات عامة شاملة فى المجتمعات المضيفة بشأن قضايا الهجرة يعرض الأطفال لخطر التمييز والعنف والانفصال الأسرى وكره الأجانب والاستغلال والإيذاء، وهو الأمر الذى أظهرته اليونيسف، بالإضافة إلى ذلك طلبت اليونيسف مبلغ 69.5 مليون دولار لتلبية احتياجات هؤلاء الأطفال الذين تسعى معهم للعمل مع الحكومات المحلية والوطنية والمجتمعات المضيفة والحلفاء لضمان الحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحى، الحماية والتعليم والخدمات الصحية.