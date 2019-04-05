"تايم" تطرح اسم محمد صلاح لاستفتاء قرائها عن الـ100 الأكثر تأثيرا بالعالم

كتبت ريم عبد الحميد

طرحت مجلة تايم الأمريكية اسم لاعب المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح لإجراء استفتاء بين قرائها لاختياره من بين قائمة المائة الأكثر تأثيرا بالعالم هذا العام، وهى القائمة التى تعدها المجلة سنويا وتنشرها فى إبريل من كل عام.

وضمت قائمة الأسماء التى طلبت "تايم" من جمهورها الاستفتاء عليها كلا من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وميشيل أوباما السيدة الأمريكية الأولى السابقة والرئيس الصينى شى جينبينج ومؤسس أمازون جيف بيزوس، والأمير وهارى وزوجته ميجان ماركل وسيرينا ويليامز لاعبة التنس الأمريكية الشهيرة. وتيم كوك الرئيس التنفيذى لأبل وبيل جيتس والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وسوزان واجسكيى رئيسة يوتيوب والملكة إليزابيث ملكة بريطانيا ولاعب التنس العالمى روجير فيدرر، ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى وإيفانكا ترامب ابنة الرئيس الامريكى.

وضمت القائمة أيضا مارك زوكربيرج مؤسس فيس بوك والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والمطربة الأمريكية ريهانا ورئيس كوريا الشماليى كيم جونج أون ورئيس الفلبين رودريجو دوتيرتى وعدد من هوليود.

ومن المقرر أن تعلن المجلة عن نتيجة استفتاء قرائها فى 16 إبريل، على أن تنشر قائمتها التى يختارها مجلس تحريرها فى 18 إبريل.