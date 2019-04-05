video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2019 01:02 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تحقق مع "كفيف" يغتصب الأطفال ويصورهن بمساعدة صديقه بالسلام

الجمعة، 05 أبريل 2019 11:14 ص
النيابة تحقق مع "كفيف" يغتصب الأطفال ويصورهن بمساعدة صديقه بالسلام اغتصاب-ارشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

بدأت نيابة السلام، التحقيق مع كلا من "محمد. س" 45 سنة، كفيف، ومساعدة "مدحت.م" 18 سنة، بتهمة قيام الأول باستدراج الفتيات فى عمر 14سنة لتنظيف شقته بحكم أنه كفيف، ومن ثم يقوم باغتصابهن وتصوريهن بمساعدة المتهم الثانى.

ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام ثاني، بلاغا من "م. و" 14سنة،  تتهم فيه رجل كفيف باستدرجها لتنظيف شقته، واغتصابها وتصويرها وتهديدها، حال عدم مواظبتها عل الحضور له.

بإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، وتبين بأن هذه الفتاه لم تكن الضحية الأولى، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على نجار اغتصب طفلة بالمنصورة.. والنيابة تقرر حبسه 4 أيام

اغتصاب فيات

نيابة السلام

اخبار الحوادث

كفيف يغتصب اطفال




لا تفوتك
فيديوجراف.. السيسى فى البيت الأبيض 9 أبريل أهداف الزيارة وأهم القضايا

فيديوجراف.. السيسى فى البيت الأبيض 9 أبريل أهداف الزيارة وأهم القضايا

مصر تدخل عصر الذكاء الاصطناعى.."الاتصالات"تعد استراتيجية لإنتاج و تصدير الحلول

مصر تدخل عصر الذكاء الاصطناعى.."الاتصالات"تعد استراتيجية لإنتاج و تصدير الحلول

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

انتهاء المرحلة الأولى لأول جراج إلكترونى فى مصر بروكسى والافتتاح قريبا

انتهاء المرحلة الأولى لأول جراج إلكترونى فى مصر بروكسى والافتتاح قريبا

على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟

على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟

بسمة بوسيل تدافع عن تامر حسنى بعد شائعات زواجه من أسيل عمران

بسمة بوسيل تدافع عن تامر حسنى بعد شائعات زواجه من أسيل عمران

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة