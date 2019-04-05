النيابة تحقق مع "كفيف" يغتصب الأطفال ويصورهن بمساعدة صديقه بالسلام

كتب أحمد حسنى

بدأت نيابة السلام، التحقيق مع كلا من "محمد. س" 45 سنة، كفيف، ومساعدة "مدحت.م" 18 سنة، بتهمة قيام الأول باستدراج الفتيات فى عمر 14سنة لتنظيف شقته بحكم أنه كفيف، ومن ثم يقوم باغتصابهن وتصوريهن بمساعدة المتهم الثانى.

ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام ثاني، بلاغا من "م. و" 14سنة، تتهم فيه رجل كفيف باستدرجها لتنظيف شقته، واغتصابها وتصويرها وتهديدها، حال عدم مواظبتها عل الحضور له.

بإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، وتبين بأن هذه الفتاه لم تكن الضحية الأولى، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.