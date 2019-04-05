الكرملين: موسكو ليس لديها خطط لتقديم الدعم للقائد العسكرى الليبى حفتر

قالت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة إن موسكو ليس لديها خطط لتقديم الدعم للقائد العسكرى الليبى حفتر،مؤكدة أن موسكو لا تلعب أى دور في الأحداث الليبية الراهنة.