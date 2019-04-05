الرئيسية أخبار عربية الكرملين: موسكو ليس لديها خطط لتقديم الدعم للقائد العسكرى الليبى حفتر الجمعة، 05 أبريل 2019 11:29 ص الرئيس الروسى فلاديمير بوتين رويترز إضافة تعليق قالت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة إن موسكو ليس لديها خطط لتقديم الدعم للقائد العسكرى الليبى حفتر،مؤكدة أن موسكو لا تلعب أى دور في الأحداث الليبية الراهنة. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. بريطانيا تطلب اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن لبحث التصعيد الحاصل فى ليبيا مصر تعرب عن قلقها من الاشتباكات في ليبيا وتدعو لضبط النفس أمين عام الأمم المتحدة يصل ليبيا للقاء خليفة حفتر فى بنغازى برلمانى روسى: لا وجود عسكرى لنا فى ليبيا وأطراف النزاع لم تطلب مساعدة موسكو ليبيا النزاع الليبى حفتر أخبار عربية روسيا فيديوجراف.. السيسى فى البيت الأبيض 9 أبريل أهداف الزيارة وأهم القضايا مصر تدخل عصر الذكاء الاصطناعى.."الاتصالات"تعد استراتيجية لإنتاج و تصدير الحلول ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر انتهاء المرحلة الأولى لأول جراج إلكترونى فى مصر بروكسى والافتتاح قريبا على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟ بسمة بوسيل تدافع عن تامر حسنى بعد شائعات زواجه من أسيل عمران لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة