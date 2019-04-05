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الخارجية الروسية: الرئيس السورى بشار الأسد هو رئيس فعلى لدولة ذات سيادة

الجمعة، 05 أبريل 2019 06:00 ص
الخارجية الروسية: الرئيس السورى بشار الأسد هو رئيس فعلى لدولة ذات سيادة ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية
موسكو أ ش أ
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن مصير الرئيس السورى بشار الأسد، لا تجرى مناقشته فى المفاوضات الخاصة بتسوية الأزمة فى سوريا، معتبرة أن هذه القضية صفحة مطوية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، الخميس ، إن الرئيس بشار الأسد هو رئيس فعلى لدولة ذات سيادة وأن والشعب السورى هو الذى يجب أن يقرر من سيدير بلاده وكيف ينبغى العمل على وضع الدستور الجديد من أجل ذلك.

وتعمل روسيا وتركيا وإيران مع الحكومة والمعارضة السوريتين والأمم المتحدة ، وفقا لنتائج مؤتمر الحوار الوطنى السورى ، على تشكيل اللجنة الدستورية التى من شأنها وضع دستور جديد لسوريا فى خطوة تعتبر أنها ستطلق عملية سياسية كاملة فى البلاد لإنهاء الأزمة التى تمر بها منذ 8 سنوات.

 


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