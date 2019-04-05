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الجيش الليبى يعلن فى بيان رسمى تحركه بشكل فعلى لتحرير طرابلس

الجمعة، 05 أبريل 2019 02:37 م
الجيش الليبى يعلن فى بيان رسمى تحركه بشكل فعلى لتحرير طرابلس القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر
كتب : أحمد جمعة
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أعلن الجيش الوطنى الليبى تحركه فعليا إلى العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الجمعة، مؤكدا أن التحرك يتم بشكل عسكرى منظم لخوض معارك العزة والشرف والكرامة.

 

وحذر مكتب الاعلام التابع للقيادة العامة للجيش الليبى فى بيان صحفى، من نشر أى تفاصيل للتقدمات وتحديد تمركزات الجيش الليبى ومواقع وأماكن تقدمه من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والإعلاميين حفاظا على أرواح جنود الجيش.

 

ودعا الجيش الليبى المواطنين المدنيين بالابتعاد قدر الإمكان عن أى مواقع للاشتباكات حفاظا على سلامتهم، مؤكدا أن مكتب الاعلام سينشر تفاصيل أية تقدمات حال الانتهاء منها وتأمين المناطق المحررة.


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