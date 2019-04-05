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الجمعة، 05 أبريل 2019 09:29 ص
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الإكوادور تنفى طرد مؤسس موقع "ويكيليكس" من سفارتها بلندن

الجمعة، 05 أبريل 2019 09:00 ص
الإكوادور تنفى طرد مؤسس موقع "ويكيليكس" من سفارتها بلندن جوليان أسانج مؤسس موقع (ويكيليكس)
كيتو أ ش أ
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نفت وزارة خارجية الإكوادور، اليوم الجمعة، الأنباء حول نية سلطات الإكوادور طرد مؤسس موقع (ويكيليكس) جوليان أسانج من سفارتها بلندن، واصفة إياها بالشائعات.

وقالت الوزارة - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "لا تستجيب الإكوادور للشائعات والفرضيات والافتراضات التى لا توجد لها أدلة وثائقية".

وكان موقع (ويكيليكس) قد أفاد - أمس - بأنه من المتوقع أن يتم طرد أسانج من السفارة "فى غضون ساعات أو أيام"، مضيفا أن سلطات الإكوادور توصلت إلى اتفاق مع بريطانيا حول اعتقال أسانج المقيم فى أراضى سفارتها بلندن منذ عام 2012 .. وبطريقة اللجوء للسفارة هذه حاول أسانج تجنب تسليمه للسويد حيث كان يواجه اتهامات بالتحرش والاغتصاب .

كما يخاف أسانج من قيام السلطات البريطانية بتسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه خطر السجن لمدة قد تصل إلى 35 عاما أو الإعدام بتهمة نشر وثائق سرية لوزارة الخارجية الأمريكية.

 


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