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الأرصاد: طقس لطيف على السواحل الشمالية اليوم.. والعظمى بالقاهرة 24

الجمعة، 05 أبريل 2019 07:00 ص
الأرصاد: طقس لطيف على السواحل الشمالية اليوم.. والعظمى بالقاهرة 24 ارصاد
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.
 
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية. 
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 
 

الصغرى العظمى 

القاهرة 14 24 
شبين الكوم 14 23 
طنطا 13 23 
دمنهور 12 20 
الإسكندرية 12 21 
بلطيم 16 21 
مطروح 11 20 
السلوم 13 25 
سيوة 15 28 
بورسعيد 16 20 
دمياط 14 20 
الزقازيق 16 23 
الإسماعيلية 12 24 
السويس 12 24 
العريش 13 21 
رفح 13 20 
رأس سدر 15 22 
نخل 05 22 
نويبع 17 25 
طابا 08 24 
كاترين 03 21 
الطور 18 25 
شرم الشيخ 16 25 
الغردقة 15 26 
مرسى علم 14 26 
الفيوم 13 25 
بني سويف 13 25 
المنيا 12 26 
أسيوط 11 26 
سوهاج 13 27 
قنا 14 28 
الأقصر 15 29 
أسوان 16 30 
أبوسمبل 15 30 
الوادي الجديد 14 29 
شلاتين 18 28 
أبو رماد 17 27 
حلايب 18 27 
رأس حدربة 17 26 
 
 
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي: 
 

الصغرى العظمى 

مكة المكرمة 23 36 
المدينة 18 33 
الرياض 20 32 
المنامة 21 28 
أبوظبي 25 36 
الدوحة 23 29 
الكويت 18 31 
دمشق 06 20 
بيروت 13 19 
عمان 05 17 
القدس 07 15 
غزة 12 20 
بغداد 15 26 
مسقط 25 36 
صنعاء 12 26 
الخرطوم 20 38 
طرابلس 17 22 
تونس 11 17 
الجزائر 08 16 
الرباط 10 15 
نواكشوط 18 27 
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 
 

الصغرى العظمى 

أنقرة 03 19 
إسطنبول 08 16 
إسلام آباد 19 34 
نيودلهي 23 39 
جاكرتا 24 32 
بكين 09 21 
كوالالمبور 25 32 
طوكيو 08 21 
أثينا 08 16 
روما 05 16 
باريس 05 14 
مدريد 06 11 
برلين 10 19 
لندن 06 13 
مونتريال 01 05 
موسكو 00 06 
نيويورك 07 14 
واشنطن 12 14 
 

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