جنايات الجيزة تقضي بالمشدد 15 سنة لمتهمين بـ"أحداث أطفيح"

كتب إيهاب المهندس

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار معتز خفاجى بالسجن المشدد 15 سنة لمتهمين وإلزامهما بدفع 340 الف جنيه، والسجن 5 سنوات لـ 3 متهمين والسجن 3 سنوات لمتهم واحد في إعادة إجراءات محاكمتهم فى قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة"غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيحوإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.