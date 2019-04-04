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الكهرباء: محطة بنبان الشمسية تسير وفقا للجدول الزمنى والافتتاح نهاية العام

الخميس، 04 أبريل 2019 10:00 ص
الكهرباء: محطة بنبان الشمسية تسير وفقا للجدول الزمنى والافتتاح نهاية العام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان
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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن مشروع أنشاء أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان يسير وفقا للجدول الزمنى المحدد له من قبل الوزارة و المستثمرين لإنشاء 32 محطة بقدرة 1465 ميجا وات.

وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه وفقاً للجدول الزمنى سيتم افتتاح المحطة بالكامل نهاية العام الجارى ، لافتاُ إلى أنه من المتوقع أن يتم الافتتاح قبل الموعد المحدد فى ديسمبر القادم فى أحتفال كبير يليق بهذا الأنجاز.

ومن جانبه أكد  المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ، أنه تم الانتهاء من ربك 12 محطة شمسية من عاصمة العالم للطاقة الشمسية ببنبان بقدرة 580 ميجا وات ، موكدا أن إجمالى عدد المحطات المستهدف إنشاءها 32 محطة بقدرة 1465 ميجا وات.

وأضاف فتحى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من إنشاء و ربط 16 محطة شمسية بنهاية يوليو المقبل بنسبة انجاز تصل إلى 50%، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من جميع المحطات وفقا للجدول الزمنى فى سبتمبر المقبل بقدرة 1465 ميجا وات.

 

 


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