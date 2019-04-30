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مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 09:44 ص
مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال الرئيس السيسى ورئيس الوزراء - ارشيفية
كتبت هند مختار
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بعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.
 
 جاء في نص البرقية: " يُسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، والإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بأسمى التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد العمال. وإننا يا سيادة الرئيس ونحن نحتفل بهذه المناسبة، نذكر بكل وفاء وتقدير عمال مصر المخلصين الذين يواصلون الليل بالنهار حُباً في الوطن وإيماناً بأن العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات.
 
 كما جاء في البرقية: وإذ ننتهز هذه المناسبة، نُعاهدكم عهد الأوفياء على بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ كي نُواصل بكم ومعكم مسيرة العبور العظيم نحو غدٍ أفضل ينعم فيه شعب مصر العظيم بحياة كريمة ومستقبل مشرق يسوده الخير والرخاء والأمن والسلام".
 
 
 
 
 

 


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