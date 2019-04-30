مسؤولون أمريكيون يشجعون زعيم المعارضة وأنصاره على الخروج إلى الشوارع للإطاحة بمادورو

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جدد مسؤولون في الادارة الأمريكية، من بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو، ونائب الرئيس مايك بنس، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، دعمهم للانتفاضة الجديدة التي يقودها زعيم المعارضة خوان جوايدو في فنزويلا.

وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس- عبر (تويتر)- إن الولايات المتحدة ستقف مع فنزويلا "حتى تستعاد الحرية والديمقراطية.. إلى جوايدو والجمعية الوطنية ولكل شعب فنزويلا المحب للحرية الذين يخرجون إلى الشوارع اليوم نحن معكم".

من جهته، رد مستشار الأمن القومي بولتون، على تغريدة لفلاديمير بادرينو وزير دفاع فنزويلا، قال فيها إن إدارة مادورو ترفض الانقلاب الذي يقوم به جوايدو وأنصاره، بقوله إن "الولايات المتحدة تقف مع شعب فنزويلا".

وكان جوايدو وهو رئيس الجمعية الوطنية أعلن، في وقت سابق صباح اليوم، أن القطاعات الرئيسية في الجيش تدعمه بدلا من الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، داعيا الفنزويليين إلى الخروج إلى الشوارع؛ للتعبير عن معارضتهم لنظام الأخير.

يشار إلى أن جوايدو أعلن نفسه رئيسا انتقاليا لفنزويلا، واعترفت به الولايات المتحدة وعواصم غربية رئيسا شرعيا للبلاد.

وقال جوايدو، إن هذه المحاولة التي يطلق عليها "عملية التحرير" قد تكون "المرحلة الأخيرة" في خطة الإطاحة بمادورو.