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الثلاثاء، 30 أبريل 2019 11:07 م
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محمد بن زايد يستقبل المشاركين فى اجتماعات المجلس الدولى للأرشيف

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 10:18 م
محمد بن زايد يستقبل المشاركين فى اجتماعات المجلس الدولى للأرشيف بن زايد يتوسط المشاركين فى المجلس
كتب خالد إبراهيم
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استقبل الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المشاركين فى اجتماعات المجلس الدولى للأرشيف ورؤساء الأرشيفات الوطنية فى العالم، ونشر الحساب الرسمى للشيخ محمد بن زايد صورة تجمعه بالمشاركين فى المجلس.

وأكد "بن زايد" أن الأرشيف يكتسب أهمية بالغة، كونه ذاكرة الأمم، يضم تاريخها وحاضرها، ويشكل الأساس لمستقبلها، معربا عن أمله أن تشكل اجتماعاتهم انطلاقة قوية للتعاون المشترك فى حفظ التراث الحضاري الإنسانى، وتوثيقه وأرشفته، إضافة إلى تشجيع الحوار وتبادل المعرفة والخبرات.

بن زايد يتوسط المشاركين فى المجلس
بن زايد يتوسط المشاركين فى المجلس

 

الأرشيف الرقمى للخليج العربى، مشروعا مشتركا بين الأرشيف الوطنى لدولة الإمارات والأرشيف الوطنى للمملكة المتحدة، لإنشاء المورد الإلكترونى الرائد للمعلومات التاريخية المتعلقة بمنطقة الخليج.

 


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